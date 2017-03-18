pub wiko

أحداث الساعة

  • 1

الأحداث الرياضية

  • من سيحسم الكلاسيكو 106 بين المولودية والقبائل؟

    من سيحسم الكلاسيكو 106 بين المولودية والقبائل؟

    يلتقى مساء السبت فريقا مولودية الجزائر و شبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية 62 في لقاء متأخر عن المرحلة ال16

    إقرء المزيد
  • شباب بلوزداد للإطاحة بالرائد وفاق سطيف

    شباب بلوزداد للإطاحة بالرائد وفاق سطيف

    ينزل نادي وفاق سطيف مساء السبت ضيفا ثقيلا على ملعب 20 أوت 55 بالعاصمة لمواجهة الفريق المحلي شباب بلوزداد، برسم

    إقرء المزيد
  • عودة اللاعبين الأجانب للبطولة الجزائرية

    عودة اللاعبين الأجانب للبطولة الجزائرية

    يفكر المكتب الفيدرالي الجديد برئاسة الرئيس خير الدين زطشي المنتخب حديثا على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في إلغاء قانون

    إقرء المزيد
  • حناشي يحفز لاعبيه قبل مواجهة العميد يوم السبت القادم

    حناشي يحفز لاعبيه قبل مواجهة العميد يوم السبت القادم

    قام رئيس شبيبة القبائل محمد شريف حناشي، اليوم، بتسوية أجور اللاعبين العالقة و ضخها في أرصدتهم البنكية، وذلك من أجل

    إقرء المزيد
  • 1

الأحداث الإقتصادية

  • المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتحالفان ميدانيا

    المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتحالفان ميدانيا

    وقعت وزارة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على بروتوكول اتفاق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والتعاون بالنشاطات

    إقرء المزيد
  • إطارات بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي متهمين بتبييض الأموال

    إطارات بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي متهمين بتبييض الأموال

    استمعت أمس، هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان في العاصمة، لـ6 متهمين اغلبهم إطارات بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي،إضافة

    إقرء المزيد
  • 92 بالمائة من سوق النسيج مستورد 

    92 بالمائة من سوق النسيج مستورد 

    كشفت مؤسسة " "CGCOM EVENT للصناعات النسيجية أن حجم واردات الجزائر من المنتوجات النسيجية بلغ 92 بالمائة، حيث يبقى الإنتاج الوطني

    إقرء المزيد
  • المقاولون الشباب يطالبون بـ 20 % من الصفقات العمومية

    المقاولون الشباب يطالبون بـ 20 % من الصفقات العمومية

    أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، عن توقيع 5 اتفاقيات بين الفيدرالية ومؤسسات وطنية وأجنبية في إطار

    إقرء المزيد
  • 1

الأحداث المحلية

  • غليزان: الأمن يضع حدا لنشاط عصابة أشرار

    غليزان: الأمن يضع حدا لنشاط عصابة أشرار

     تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بغليزان  من وضع حد لنشاط عصابة أشرار مكونة من ثلاثة أشخاص تحترف سرقة المنازل

    إقرء المزيد
  • تيزي وزو: 800 عائلة تستفيد من الغاز الطبيعي في اث عيسي و اث محمود

    تيزي وزو: 800 عائلة تستفيد من الغاز الطبيعي في اث عيسي و اث محمود

    اشرف نهاية الأسبوع والي تيزي وزو السيد محمد بودربالي، على عملية إطلاق خدمة الغاز الطبيعي لزهاء 800 عائلة في قرى

    إقرء المزيد
  • تيبازة: تحفظات تقنية تحرم 07 آلاف عائلة من الغاز الطبيعي

    تيبازة: تحفظات تقنية تحرم 07 آلاف عائلة من الغاز الطبيعي

    كشف المدير الجهوي لشركة "سونلغاز" بتيبازة، عن "تجميد مشاريع تخص ربط 4200 عائلة بالغاز الطبيعي عبر 41 موقعا سكنيا واقعا

    إقرء المزيد
  • عشر سنوات لمهندس قتل شخصا بطريق سيد المجدوب

    عشر سنوات لمهندس قتل شخصا بطريق سيد المجدوب

    قضت أول أمس محكمة مستغانم ب10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ب. ش البالغ من العمر 46 سنة في قضية

    إقرء المزيد
  • 1

ثقافة

  • تيبازة: عودة فعاليات المهرجان الثقافي المحلي

    تيبازة: عودة فعاليات المهرجان الثقافي المحلي " القراءة في احتفال "

    تشرف يوم غد السبت على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بتيبازة، "محافظة المهرجان الثقافي المحلي" "قراءة في احتفال" على تنظيم فعاليات طبعة 2017، والتي ستدوم

    إقرء المزيد
  • ألبوم جديد للفنان القبائلي إيدير يوم 7 أفريل المقبل

    ألبوم جديد للفنان القبائلي إيدير يوم 7 أفريل المقبل

    سينزل الألبوم الجديد للفنان العالمي إيدير يوم 7 أفريل الداخل يظم 11 أغنية متنوعة و اختار أغنية "هنا و هناك" لتتصدر الغلاف الخارجي.

    إقرء المزيد
  • لقاء الربيع...فرصة لبعث الثقافة الامازيغية

    لقاء الربيع...فرصة لبعث الثقافة الامازيغية

    انطلقت بدار الشباب بلدية فرعون ولاية بجاية. وعلى مدار يومين 17و18مارس 2017. مهرجان "لقاء الربيع" من تنظيم جمعية اثران لقرية ايرعلي وجمعية تازايث لقرية ايت

    إقرء المزيد
  •  الراحل عبد الكريم دالي يكرم في تيزي وزو

     الراحل عبد الكريم دالي يكرم في تيزي وزو

    كرمت اليوم مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو رفقة مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي صاحب رائعة "من زينو نهار اليوم" الراحل عبد الكريم دالي و ذلك

    إقرء المزيد
  • 1

حوارات

الكتابة والبحث التاريخي هي عملية مستمرة ... لا تتوقف

الكتابة والبحث التاريخي هي عملية مستمرة ... لا تتوقف

يقول أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور رابح لونيسي، أن كتابة التاريخ والبحث التاريخي هي عملية مستمرة إقرء المزيد
  • 1

روبورتاج

"ثيويزي" عمل تضامني وتقليد راسخ لدى المجتمع القبائلي

لا تزال عمليات التويزة أو "ثيويزي" قائمة لدى سكان المجتمع القبائلي إلى يومنا هذا، حيث إقرء المزيد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

رأي في الأحداث

  • 1