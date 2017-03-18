يلتقى مساء السبت فريقا مولودية الجزائر و شبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية 62 في لقاء متأخر عن المرحلة ال16…إقرء المزيد
ينزل نادي وفاق سطيف مساء السبت ضيفا ثقيلا على ملعب 20 أوت 55 بالعاصمة لمواجهة الفريق المحلي شباب بلوزداد، برسم…إقرء المزيد
يفكر المكتب الفيدرالي الجديد برئاسة الرئيس خير الدين زطشي المنتخب حديثا على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في إلغاء قانون…إقرء المزيد
قام رئيس شبيبة القبائل محمد شريف حناشي، اليوم، بتسوية أجور اللاعبين العالقة و ضخها في أرصدتهم البنكية، وذلك من أجل…إقرء المزيد
وقعت وزارة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على بروتوكول اتفاق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والتعاون بالنشاطات…إقرء المزيد
استمعت أمس، هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان في العاصمة، لـ6 متهمين اغلبهم إطارات بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي،إضافة…إقرء المزيد
كشفت مؤسسة " "CGCOM EVENT للصناعات النسيجية أن حجم واردات الجزائر من المنتوجات النسيجية بلغ 92 بالمائة، حيث يبقى الإنتاج الوطني…إقرء المزيد
أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، عن توقيع 5 اتفاقيات بين الفيدرالية ومؤسسات وطنية وأجنبية في إطار…إقرء المزيد
تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بغليزان من وضع حد لنشاط عصابة أشرار مكونة من ثلاثة أشخاص تحترف سرقة المنازلإقرء المزيد
اشرف نهاية الأسبوع والي تيزي وزو السيد محمد بودربالي، على عملية إطلاق خدمة الغاز الطبيعي لزهاء 800 عائلة في قرى…إقرء المزيد
كشف المدير الجهوي لشركة "سونلغاز" بتيبازة، عن "تجميد مشاريع تخص ربط 4200 عائلة بالغاز الطبيعي عبر 41 موقعا سكنيا واقعا…إقرء المزيد
قضت أول أمس محكمة مستغانم ب10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ب. ش البالغ من العمر 46 سنة في قضية…إقرء المزيد
تشرف يوم غد السبت على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بتيبازة، "محافظة المهرجان الثقافي المحلي" "قراءة في احتفال" على تنظيم فعاليات طبعة 2017، والتي ستدوم…إقرء المزيد
سينزل الألبوم الجديد للفنان العالمي إيدير يوم 7 أفريل الداخل يظم 11 أغنية متنوعة و اختار أغنية "هنا و هناك" لتتصدر الغلاف الخارجي.إقرء المزيد
انطلقت بدار الشباب بلدية فرعون ولاية بجاية. وعلى مدار يومين 17و18مارس 2017. مهرجان "لقاء الربيع" من تنظيم جمعية اثران لقرية ايرعلي وجمعية تازايث لقرية ايت…إقرء المزيد
كرمت اليوم مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو رفقة مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي صاحب رائعة "من زينو نهار اليوم" الراحل عبد الكريم دالي و ذلك…إقرء المزيد
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